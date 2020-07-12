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الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض تفتح أبوابها لتسجيل المتقدمات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدرجت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عددًا من الكليات التقنية الجديدة ضمن خططها التشغيلية للعام القادم، حيث تستعد الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض مع بداية تشغيلها للعام التدريبي 1442هـ، لاستقبال طلبات قبول المتدربات للفصل التدريبي الأول 1442هـ من خلال التقديم على بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتاريخ 24/ 11/ 1441هـ.
وصرح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل، بأن هذه الكلية تعتبر إحدى الكليات التقنية المتخصصة في المجال الرقمي، حيث سيتم تشغيلها بأربعة أقسام رئيسية في مرحلتها الحالية وهي الدعم الفني، البرمجيات، إدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، الوسائط المتعددة وتقنيات الويب. وعليه يصبح عدد الكليات التقنية للبنات بمدينة الرياض اثنتان هما الكلية التقنية والكلية التقنية الرقمية.
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