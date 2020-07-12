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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الشباب، اليوم الأحد، عن وصول المحترف الكولومبي دانيلو اسبيريا إلى الرياض للالتحاق بفريقه إثر تغيبه عن تدريبات الفريق الفترة الماضية؛ لعدم إمكانية حضوره في الوقت المحدد؛ استعداداً لاستكمال الموسم.
وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "وصل إلى الرياض اليوم المحترف الكولمبي دانيلو اسبيريا، على أن يواصل اللاعب اليوم برنامجه الإعدادي واللياقي الخاص".
وعلى صعيد متصل يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته، غداً الاثنين، بعد الراحة التي منحها الإسباني لويس جارسيا مدرب الفريق للاعبين بعد فراغهم من أولى تجاربهم الودية يوم أمس من أمام فريق الفيحاء، والتي تأتي ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين استعدادًا لانطلاقة الدوري.
يذكر أن الشباب يستعد لمواجهة الوحدة يوم 4 أغسطس المقبل في مستهل مشواره بعد العودة لحساب منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 09:14 PM
أعلن نادي الشباب، اليوم الأحد، عن وصول المحترف الكولومبي دانيلو اسبيريا إلى الرياض للالتحاق بفريقه إثر تغيبه عن تدريبات الفريق الفترة الماضية؛ لعدم إمكانية حضوره في الوقت المحدد؛ استعداداً لاستكمال الموسم.
وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "وصل إلى الرياض اليوم المحترف الكولمبي دانيلو اسبيريا، على أن يواصل اللاعب اليوم برنامجه الإعدادي واللياقي الخاص".
وعلى صعيد متصل يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته، غداً الاثنين، بعد الراحة التي منحها الإسباني لويس جارسيا مدرب الفريق للاعبين بعد فراغهم من أولى تجاربهم الودية يوم أمس من أمام فريق الفيحاء، والتي تأتي ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين استعدادًا لانطلاقة الدوري.
يذكر أن الشباب يستعد لمواجهة الوحدة يوم 4 أغسطس المقبل في مستهل مشواره بعد العودة لحساب منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، عودة "اسبيريا" للشباب.. وغداً يعاود الفريق الركض ،
المصدر : الخليج 365
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