، رئيس هيئة الترفيه يعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في السعودية ،

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة #ترفيهنا_أمن التي أطلقتها الهيئة اليوم عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوارها.
وتأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية، الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية. وجاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار بدءًا من وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الزوار، وترك مسافة آمنة بين الألعاب، إضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.
وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي، وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.
وأتاحت الهيئة الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية عبر زيارة موقعها عبر الرابط الآتي:
https://www.gea.gov.sa/media/2503/entertainmentguideline2020.pdf.
هيئة الترفيه
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:57 PM
من خلال حملة #ترفيهنا_آمنرئيس هيئة الترفيه يعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في السعودية
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة #ترفيهنا_أمن التي أطلقتها الهيئة اليوم عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوارها.
وتأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية، الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية. وجاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار بدءًا من وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الزوار، وترك مسافة آمنة بين الألعاب، إضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.
وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي، وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.
وأتاحت الهيئة الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية عبر زيارة موقعها عبر الرابط الآتي:
https://www.gea.gov.sa/media/2503/entertainmentguideline2020.pdf.
، رئيس هيئة الترفيه يعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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