محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى بلغ 4.458 سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 349 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.458 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37 حالة وفاة. وأضافت الوزارة بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408 حالات. فيروس كورونا الجديد 349 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين خلال 24 ساعة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-12 سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 349 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.458 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37 حالة وفاة. Advertisements وأضافت الوزارة بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408 حالات. 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:19 PM عدد المرضى بلغ 4.458 عدد المرضى بلغ 4.458 سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 349 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.458 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37 حالة وفاة. وأضافت الوزارة بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408 حالات. ، 349 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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