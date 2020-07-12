محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 71 وفاة ناجمة عن الفيروس سجلت إندونيسيا اليوم (الأحد)، 1.681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 75.699. وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في إفادة نقلها التلفزيون، أن الوزارة سجلت 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3606، وذلك في أعلى معدل في شرق آسيا خارج الصين؛ وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد 1.681 إندونيسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 75.699 إصابة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-12 سجلت إندونيسيا اليوم (الأحد)، 1.681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 75.699. وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في إفادة نقلها التلفزيون، أن الوزارة سجلت 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3606، وذلك في أعلى معدل في شرق آسيا خارج الصين؛ وفقًا لـ"رويترز". Advertisements 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 07:59 PM تسجيل 71 وفاة ناجمة عن الفيروس تسجيل 71 وفاة ناجمة عن الفيروس سجلت إندونيسيا اليوم (الأحد)، 1.681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 75.699. وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في إفادة نقلها التلفزيون، أن الوزارة سجلت 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3606، وذلك في أعلى معدل في شرق آسيا خارج الصين؛ وفقًا لـ"رويترز". ، 1.681 إندونيسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 75.699 إصابة ،

المصدر : الخليج 365

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