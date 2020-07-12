ماذا تفعل في حال لم تظهر نتيجة الاختبار التحصيلي عبر «توكلنا»؟

التطبيق يجيب..
أوضح تطبيق توكلنا، طريقة الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي لهذا العام (1441 هـ - 2020م)، في حال لم تظهر على التطبيق، بعدما أعلنت هيئة التقويم أن نتائج الاختبار ستكون متاحة على «توكلنا».
وأكد تطبيق توكلنا عبر حسابه على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة ردًا على استفسار أحد المغردين أنه في حال عدم ظهور النتيجة في تطبيق توكلنا فبالإمكان الاطلاع على التفاصيل في الملف الشخصي للطالب في (قياس).
آلية التسجيل في تطبيق توكلنا بدون الحاجة لحساب أبشر
وكشف تطبيق توكلنا عن كيفية التسجيل لمن لا يمتلك حسابًا في «أبشر» ويرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام.
وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه على «تويتر» ـن من ليس لديه حساب في «أبشر» من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في «أبشر» من خلال خدمة باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا».
وأشار تطبيق توكلنا إلى أنه بعد تعريف رقم جوال أحد المسجلين في «أبشر»، يمكن للمواطن أو المقيم للتسجيل في «توكلنا».
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