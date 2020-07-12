الصحة: تسجيل 2779 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1742 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 232259 حالة.
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 1742 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة ولله الحمد.
وأكدت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بلغت 62898، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2245.
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