شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج السعودية" تعلن الانتهاء من فرز طلبات ١٦٠ جنسية والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020 أعلنت وزارة الحج السعودية، الأحد، الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام ١٤٤١ هـ إلكترونيًا للمتقدمين من ١٦٠ جنسية.

Advertisements وأشارت وزارة الحج السعودية إنه سيتم اختيار من سيؤدون فريضة الحج لهذا العام وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.

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