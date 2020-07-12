الجامعة الإلكترونية تبدأ تسجيل القبول وفق هذه الإجراءات

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجامعة السعودية عن إجراءات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 12 يوليو 2020 وحتى 23 يوليو الجاري.

Advertisements

شروط القبول في الجامعة الإلكترونية

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لا يشترط لقبول المتقدم سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تعتمد المفاضلة بين المتقدمين في فروع الجامعة على نسبة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المستندات والوثائق المطلوبة​ أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع كشف الدرجات.

أصل معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمين أو صورة من الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين.

صورة من الهوية الوطنية للأم للمتقدمين غير السعوديين من أم سعودية.

وقالت الجامعة إنه لمعرفة التخصصات المتاحة للقبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ يمكن زيارة موقع الجامعة السعودية الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

موعد إعلان نتائج القبول

وقالت الجامعة الإلكترونية سيتم إعلان نتائج القبول المبدئي للدفعة الأولى خلال الفترة من 5-10 أغسطس المقبل حيث سيتم كذلك خلال نفس الفترة بدء سداد الرسوم الدراسية وبدء رفع الوثائق على البوابة الإلكترونية على أن يكون آخر موعد لاسترداد الرسوم الدراسية لمن يرغب بإلغاء القبول للطلبة المقبولين في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ الساعة 12:00 ظهرًا خلال يوم 18 أغسطس 2020.

المزيد

جديد الأخبار