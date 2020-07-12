جامعة تبوك تبدأ تسجيل القبول غدًا وفق معايير جديدة

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لعام 1442هـ, في أكثر من ٢٥ تخصصاً لدرجة البكالوريوس و٨ تخصصات لدرجة الدبلوم المشارك.

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معايير جديدة في القبول

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر أن بوابة القبول الإلكترونية ستفتح -بمشيئة الله- غداً وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2/ 12 / 1441ه ولمدة (11) يوماً , مشيراً إلى أن الجامعة اعتمدت معايير جديدة في القبول تمثلت في 40% لدرجة الثانوية العامة، و40% لدرجة اختبار القدرات العامة، و 20% لدرجة اختبار التحصيل الدراسي.

وأكد الدكتور ” بصفر ” أن الجامعة وضعت كل استعداداتها لاستقبال طلبات القبول من خلال البوابة الإلكترونية ، والتي طورت برفع كفاءة الموقع الإلكتروني والربط التقني مع مصادر البيانات لأتمتة جميع مراحل القبول، وتقليل الوقت المستغرق لتقديم طلب القبول بما لا يتجاوز ٣٠ ثانية للبيانات الأساسية وبيانات الاتصال ودقيقتين للرغبات الأكاديمية, مشيراً إلى أن الجامعة حرصت على التحول الرقمي الكامل لمراحل القبول والدعم الفني ووسائل التواصل الرقمية تسهيلاً على المتقدمين في الاستفادة من الخدمات المقدمة في مرحلة القبول، مع الوضع في للحسبان دقة وسلامة المعلومات والأنظمة، كما تضمن ذلك خدمة استعراض وطباعة الرغبات المدخلة، وخدمة تغيير القبول، وإشعارات إلكترونية عند إجراء أي تعديل.

أتمتة جميع عمليات القبول

وبذلك تمت أتمتة جميع عمليات القبول من تقديم الطلب إلى انتظام الدراسة ، بما في ذلك إصدار البطاقات الجامعية الإلكترونية. إضافة إلى تحسين شاشات نشر أخبار وإعلانات القبول الفورية على البوابة الإلكترونية بشكل مستمر، مبيناً أن العمادة ستقوم في نهاية إجراءات القبول النهائي بنشر نسب القبول لكل الطلاب والطالبات في جميع التخصصات، وذلك لتعزيز العدالة والشفافية العالية في نتائج القبول النهائي لدى الجميع.

ودعا جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة حيث خصصت العمادة فريقاً متكاملاً للدعم الفني يعمل على مدار الساعة للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجه الطلاب أثناء تقديم طلباتهم إلكترونياً.

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