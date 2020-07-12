شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مقهى يقدم الشيشة والمعسل بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تمكنت أمانة منطقة عسير ممثلةً بإدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ، بمساندة الجهات الأمنية، من ضبط أحد مقاهي “الشيشة والمعسل” في مدينة أبها. تمكنت أمانة منطقة عسير ممثلةً بإدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ، بمساندة الجهات الأمنية، من ضبط أحد مقاهي “الشيشة والمعسل” في مدينة أبها. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة ضبطت المقهى بعد رصد مخالفته لمنع تقديم “الشيشة والمعسل”. وجاء ذلك تماشيًا وعملًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الوقت الراهن، للحد من تفشي فيروس كورونا Covid19.

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