شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العبدالعالي يكشف موعد عودة المواطن لعمله بعد الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث بإسم وزاة الصحة محمد العبدالعالي عن موعد عودة المصاب بكورونا إلى العمل، بأنه من المفترض العودة بعد المدة المقررة ما لم يكن هناك أمر طبي بأن الشخص يحتاج لوقت آخر .

وأوضح العبدالعالي ردا على سؤال بهذا الشأن بأن الإجازات المرضية الإستثنائية التي تمنح خلال هذة الفترة عبر الإتصال الإلكتروني لمدة 14 يوم ، متي ينتهي وقتها يعود المواطن لمواصلة عمله.

وتابع متحدث وزارة الصحة بأن الأصل هي الإجازة المقررة أو تمديدها في حال إحتاج المريض لوقت أطول وهذا يعود الى الطبيب المختص، لكن الأساس العودة للعمل بعدها.