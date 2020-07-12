أمانة جدة تكمل استعداداتها لتهيئة المسالخ خلال عيد الأضحى

أكملت أمانة محافظة جدة جميع استعداداتها لتهيئة وتجهيز المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي، نظرًا إلى قرب عيد الأضحى المبارك الذي يكون فيه ارتياد لهذه المرافق من المواطنين والمقيمين بأعداد كبيرة لذبح أضاحيهم.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المسالخ الثلاث التابعة لأمانة محافظة جدة جاهزة لاستقبال المواطنين والمقيمين، رغبةً في التخفيف عن الراغبين في ذبح أضحياتهم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩».

وأكد الزهراني رفع درجات الاستعداد بجميع المسالخ الواقعة بنطاق محافظة جدة بأعلى طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط، المتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه توزع على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ.

وأشار إلى إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتاديها والعاملين بها، وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات مع توفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات.

وأفاد المهندس الزهراني بتكثيف الجولات الميدانية من قبل البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام على المطابخ التي يسمح لها سنويًّا بالذبح خلال أيام (10 و11 و12 و13) من شهر ذي الحجة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية؛ وذلك قبل منحها الترخيص بالذبح، وتطبيقها كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح.

Advertisements

ولفت إلى تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة لاستهلاك الآدمي، وسيتم القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

ووجَّه المواطنين والمقيمين باستخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الذبائح إلى المنازل لتسهيل عملية شراء المذبوحات والحد من كثافة المرتادين على المسالخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

اقرأ أيضًا:

«ساما» تعلن مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل في عيد الأضحى

جسر الملك فهد يُسجل عبور 1.089.636 مسافرًا خلال إجازة عيد الأضحى