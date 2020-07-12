

سكاكا 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

نفذت جامعة الجوف، منذ قرار تعليق الحضور لمقار العمل والتحول الإلكتروني 11328 معاملة إلكترونية على النظام الإداري شملت أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وأوضح المشرف على عمادة الموارد البشرية الدكتور ناصر العتيبي، أن إجمالي العمليات المنفذة على الوظائف والدرجات بلغت 1446 معاملة، فيما بلغت العمليات الخاصة بالإجازات 619 معاملة، ووصل إجمالي الحركات الإدارية 3332 معاملة، وعدد عمليات إجراءات السفر 191 معاملة.

وأضاف الدكتور العتيبي، أن إجمالي عمليات الابتعاث المنفذة بلغ 120 معاملة، كما وصلت عمليات المسيرات الإفرادية 834 معاملة، وإجمالي عمليات الاستحقاقات والحسميات 4786 معاملة إلكترونية.

// انتهى //

16:25ت م

0157





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الجوف تُنفذ 11328 معاملة إلكترونية منذ بدء تعليق الحضور لمقار العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.