السعودية اليوم / باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 248865 حالة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 5197 حالة وفاة، وعدد المتعافين 156700 شخصاً، و 2118 حالة في وضع حرج .

// انتهى //

16:09ت م

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إسلام آباد 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، و74 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 248865 حالة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 5197 حالة وفاة، وعدد المتعافين 156700 شخصاً، و 2118 حالة في وضع حرج .// انتهى //16:09ت م0147

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