السعودية اليوم / تونس تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "



تونس 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان، أن حالات التعافي المسجلة بلغت 1076 حالة شفاء، واستقر عدد الوفيات عند 50 حالة.

// انتهى //

16:07ت م

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تونس 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1263 حالة مؤكدة.وقالت الوزارة في بيان، أن حالات التعافي المسجلة بلغت 1076 حالة شفاء، واستقر عدد الوفيات عند 50 حالة.// انتهى //16:07ت م0144

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