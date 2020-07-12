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2020-07-12 عصابة سرقة المركبات والمحلات تحت تهديد السلاح بالقصيم في قبضة الأمن وضعوا لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تمكنت شرطة القصيم من القبض على تشكيل عصابي تورط في سرقة مركبات ومحلات تجارية تحت تهديد السلاح. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون من ( ثلاثة مواطنين ، في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالسلب تحت تهديد السلاح ، وسرقة المركبات والمحلات التجارية، و قيامهم بوضع لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم، وقد ضبط بحوزتهم مركبتان مسروقتان، ومواد مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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