، الدكتوراه لـ"الهنوف" من بريطانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت الهنوف بنت عبدالرحمن الشاعر، على درجة الدكتوراه من جامعة بيدفورشير في المملكة المتحدة، عن رسالتها "قياس أثر ضغوط العمل والاحتراق النفسي على معلمات التعليم العام في اتخاذ قرار التقاعد المبكر".

وتلقى الدكتور عبدالرحمن الشاعر، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول ابنته على درجة الدكتوراه، سائلاً الله -عز وجل- أن يبارك لها، وأن تكون عوناً لها لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.