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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا بالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله-، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وقد عبر الشيخ سلطان القاسمي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه في الفقيد - رحمه الله -، سائلاً الله أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر على مواساته لهم.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 02:41 PM
داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا بالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله-، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وقد عبر الشيخ سلطان القاسمي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه في الفقيد - رحمه الله -، سائلاً الله أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر على مواساته لهم.
، هاتفياً .. خادم الحرمين يعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي ،
المصدر : الخليج 365
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