أمانة الرياض تمنع زراعة النخيل بالمجمعات والمولات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): منعت أمانة الرياض زراعة النخيل وأشجار "الكونوكاربس" والغاف" بمواقف المجمعات والمولات بمدينة الرياض؛ منعت أمانة الرياض زراعة النخيل وأشجار "الكونوكاربس" والغاف" بمواقف المجمعات والمولات بمدينة الرياض؛ وأوضحت الأمانة عبر حسابها "تويتر" بأن هذا القرار بسبب ضررها على البنية التحتية واستهلاكها العالي للمياه.

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