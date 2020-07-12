شكرا لمتابعة خبر عن مطالب بالتحقيق بعد ترويج مسؤولة بـ «صحة جدة» لمركز تجميل في مقطع فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): في واقعة مثيرة للجدل ، ظهرت مسؤولة بصحة جدة في مقطع فيديو تروج عن مركز تجميل ذكرت اسمه . في واقعة مثيرة للجدل ، ظهرت مسؤولة بصحة جدة في مقطع فيديو تروج عن مركز تجميل ذكرت اسمه . وقالت المسؤولة ان المركز يطبق الإجراءات الإحترازية ما جعله في مضمون اعلامي ، وقام المركز بإستخدام المقطع بالترويج له . وطالب البعض بالتحقيق حول الواقعة ومدى قانونيتها خاصة ً مع ثقة الجميع في تصريحات المسؤولين بالصحة وما يترتب عليها .

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