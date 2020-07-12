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بفيديو مؤثر.. «الصحة» تودع الطبيب ضحية كورونا

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ظل يعمل 20 عامًا بالمهنة دون توقف

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو مؤثرًا عدَّدت فيه مناقب وصفات طبیب رحل قبل نحو أسبوع من جراء إصابته بفیروس المستجد.

وذكرت الوزارة، في المقطع الذي بثته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت عنوان (لم نحذف اسمك يا د. محمد من جدول المواعيد)؛ أن الطبیب الراحل –ويدعى «محمد»– ظل يعمل 20 عامًا بالمهنة دون توقف، حتى أصیب بالفیروس وتوفي على إثره.

كما أوضحت أن الطبيب كان يرفض الحصول على إجازة مرضية، وعُرف عنه التواضع مع المرضى.

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وبيَّنت كم كان الطبيب شجاعًا في مواجهة الفيروس منذ الأيام الأولى لظهوره بالمملكة، مشيرةً إلى أن زملاءه في العمل لا يصدقون رحيله حتى الآن.

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