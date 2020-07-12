السعودية اليوم / ‬أمانة الشرقية تنفذ 714 جولة رقابية تسفر عن ضبط 41 مخالفة



الدمام 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 714 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمركز التجارية ومساكن العمال واسفرت عن ضبط 41 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية 36 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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13:54ت م

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