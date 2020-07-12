السعودية اليوم / المغرب تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 21 ذو القعدة 1441 هـ موافق 12 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 93 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد الوفيات ارتفع إلى 247 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12212 بعد تعافي 147 شخصاً.

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13:02ت م

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الرباط 21 ذو القعدة 1441 هـ موافق 12 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15635.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد الوفيات ارتفع إلى 247 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12212 بعد تعافي 147 شخصاً.// انتهى //13:02ت م0069

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