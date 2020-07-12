السعودية اليوم / 537 فصلاً افتراضيا لطلبة جامعة الحدود الشمالية بالفصل الصيفي خلال أسبوع



عرعر 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أنشأت جامعة الحدود الشمالية عبر نظام البلاك بورد 537 فصلاً افتراضياً لطلبة الفصل الصيفي خلال الأسبوع الماضي، استفاد منه ما يقارب 4867 طالباً وطالبة .

وبينت الجامعة أنه بلغ عدد المقررات "عن بعد" 442 مقرراً دراسياً، بمشاركة 129 عضواً من هيئة التدريس، فيما شهد لوحات النقاش في الفصول الافتراضية مشاركات متعددة إلى جانب تقديم الدعم الفني عبر العديد من الوسائل تستهلاً للعملية التعليمية.

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12:52ت م

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