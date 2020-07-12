المعارضة الإيرانية تنظم المؤتمر الحاشد “انتفاضة إيران من أجل الحرية”

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنظم المعارضة الإيرانية، يوم الجمعة المقبل، 17 من شهر يوليو الجاري المؤتمر العالمي الحاشد، “انتفاضة إيران من أجل الحرية”.

وقالت المعارضة الإيرانية، في بيان لها، “سوف تجتمع الجاليات الإيرانية عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا لاستضافة المؤتمر العالمي السنوي من أجل إيران الحرة حيث سوف تحتشد شخصيات بارزة ومناصرو الحرية من أجل إيران حرة من الاستبداد الديني الذي يحكم بلادنا”.

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وتابع البيان: “في السابع عشر من يوليو/ تموز، سوف يجتمع رواد الفكر المميز والنشطاء المخلصون من القارات الخمس من أجل إيران حرة وإظهار الدعم لإيران تحترم أرواح البشر وتلغى فيها عقوبة الإعدام وتقيم علاقات سلمية مع جيرانها وتراعي حقوق الإنسان وتقيم جمهورية ديمقراطية حيث يكون صندوق الانتخابات هو المعيار الوحيد للشرعية”.

ويعقد المؤتمر عبر الإنترنت عبر برنامج زوم، وسیتواصل مع المؤتمر حوالي عشرین ألف شخص على مستوى القارات الخمس منهم:

• رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق.

• جوزيف ليبرمان، سيناتور أمريكي سابق.

• ميشيل أليو ماري، وزيرة الفرنسية السابقة ، دكتوراه في الطب.

• جوليو تيرزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق.

• جون بيرد، وزير الخارجية الكندي السابق.

• مايكل موكيسي، المدعي العام الأمريكي السابق.

• راما ياد، وزير فرنسي سابق لحقوق الإنسان.

• ليندا شافيز، عضو سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

• إنغريد بيتانكور، عضو مجلس الشيوخ الكولومبي السابق

• الدکتور رياض ياسين وزير خارجية اليمن السابق و سفیر الیمن في‌ فرنسا

• فيصل الرفوع، الوزير الأردني السابق

• الدکتورة‌ هدی عبدالناصر ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،

• الشيخ الدكتور تيسير التميمي،قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً

• صالح القلاب وزير الإعلام الأردني …

• عدید من الشخصیات السیاسة ونواب البرلمان من بلدان العربیة

• أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي،

• أعضاء من مجلس النواب الأمريكي،

وفد من الأحزاب للبرلمان البريطاني، وأعضاء من البرلمان الأوروبي من مختلف الجماعات السياسية،

وأعضاء من البرلمان الاتحادي الألماني، وأعضاء من الجمعية الوطنية الفرنسية، وسيشارك أعضاء من البرلمان الإيطالي أيضًا.

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