، حالة تستمر حتى 10 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل البدع والوجه وأملح

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل محافظات البدع والوجه وأملح.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة تبوك