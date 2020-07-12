، استكمال الاختبارات على متطوعي أول لقاح عالمي مضاد لـ"كورونا" بنجاح ،

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أعلنت جامعة سيتشينوف في العاصمة الروسية موسكو، أن اختبارات لقاح مضاد لكورونا على متطوعين استُكملت بنجاح، وستغادر المجموعة الأولى من المتطوعين يوم الأربعاء، والأخرى في 20 يوليو.
وقال مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، فاديم تاراسوف: "لقد استكملت جامعة سيتشينوف بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا".
من جهته، أفاد مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية والمنقولة في الجامعة، ألكسندر لوكاشيف، بأن أمان اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19" تم تأكيده خلال التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف بموسكو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن لوكاشيف، قوله: "في هذه المرحلة، تم إظهار أمان اللقاح.. تم تأكيد أمان اللقاح. وهو يتوافق مع أمان اللقاحات الموجودة حالياً في السوق".فيروس كورونا الجديد
استكمال الاختبارات على متطوعي أول لقاح عالمي مضاد لـ"كورونا" بنجاحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-12
أعلنت جامعة سيتشينوف في العاصمة الروسية موسكو، أن اختبارات لقاح مضاد لكورونا على متطوعين استُكملت بنجاح، وستغادر المجموعة الأولى من المتطوعين يوم الأربعاء، والأخرى في 20 يوليو.
وقال مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، فاديم تاراسوف: "لقد استكملت جامعة سيتشينوف بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا".
من جهته، أفاد مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية والمنقولة في الجامعة، ألكسندر لوكاشيف، بأن أمان اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19" تم تأكيده خلال التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف بموسكو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن لوكاشيف، قوله: "في هذه المرحلة، تم إظهار أمان اللقاح.. تم تأكيد أمان اللقاح. وهو يتوافق مع أمان اللقاحات الموجودة حالياً في السوق".
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
10:17 AM
تأكيد أمان الدواء خلال التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف بموسكو
أعلنت جامعة سيتشينوف في العاصمة الروسية موسكو، أن اختبارات لقاح مضاد لكورونا على متطوعين استُكملت بنجاح، وستغادر المجموعة الأولى من المتطوعين يوم الأربعاء، والأخرى في 20 يوليو.
وقال مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، فاديم تاراسوف: "لقد استكملت جامعة سيتشينوف بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا".
من جهته، أفاد مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية والمنقولة في الجامعة، ألكسندر لوكاشيف، بأن أمان اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19" تم تأكيده خلال التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف بموسكو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن لوكاشيف، قوله: "في هذه المرحلة، تم إظهار أمان اللقاح.. تم تأكيد أمان اللقاح. وهو يتوافق مع أمان اللقاحات الموجودة حالياً في السوق".
، استكمال الاختبارات على متطوعي أول لقاح عالمي مضاد لـ"كورونا" بنجاح ،
المصدر : الخليج 365
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