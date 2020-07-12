شكرا لمتابعة خبر عن نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الليث ، والقنفذه ، وبحره ، والأجزاء الساحلية .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .