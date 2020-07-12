بالفيديو.. «الصحة» توضح أهم خطوات المملكة الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا

كشفت وزارة الصحة عن أهم الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية الصحية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه خلال 3 أشهر فقط تمكنت المملكة العربية السعودية بجميع قطاعاتها الصحية من زيادة القدرة الاستيعابية للعنايات المركزة بنسبة 30% .

وقال المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث، الدكتور جلال العويس خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها بتويتر: إن جدة ومكة والرياض تعرضت لموجات من زيادة الضغط على العنايات المركزة مشيرًا إلى أن جدة بدون الزيادة في السعة السريرية كانت ستتعامل مع 115% من المصابين أي أن 15% من المصابين في تلك الفترة لن يجدوا إمكانية دخول للعناية المركزة وتلقي الرعاية الصحية المطلوبة.

وأضاف أن الرياض وصلت إلى 100% و105% في مكة، لافتًا إلى أنه بعد الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة بزيادة السعة السريرية وصلت جدة إلى 75% والرياض 64% ومكة المكرمة 68%.

وقال إن 70% من حالات كورونا ليس لديهم أعراض و25% يحتاجون للتنويم و5% يتطلب إدخالهم العناية المركزة لذلك كانت عيادات «تطمن» ملاذ آمن وشكلت نقطة هامة لتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ والمستشفيات، كما أشار إلى أنه تم إنشاء مستشفيات ميدانية في جدة ومكة المكرمة والرياض والآن يجري إنشاء مستشفى ميداني في منطقة عسير .