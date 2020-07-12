«تقني مكة» توضح للقطاع الخاص الآلية الحديثة للتنسيق الوظيفي

وجَّهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، دعوتها إلى المسؤولين بالموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظات المنطقة، لحضور اللقاء الذي يستعرض آلية التنسيق الوظيفي الحديثة بموقع «تقني» وتخصصات التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الذي يُعقد غدًا الاثنين عبر منصة غرفة جدة.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة، أهمية فتح قنوات مباشرة بين منسقي التوظيف في المنشآت التدريبية وقطاعات الأعمال؛ الأمر الذي يعني مضاعفة توفير فرص التدريب والتوظيف، والاستفادة من قدرات وإمكانات الكوادر المهنية الوطنية للعمل في العديد من المجالات الوظيفية الإدارية والفنية، في ظل التعاون مع منشآت القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل المحور الرئيسي لاستكمال متطلبات تحقيق التكامل والتنمية بين القطاعات.

ونوه «كدسة» بالدور الذي تمثله غرفة جدة تُجاه استضافة العديد من اللقاءات المهنية التي تُعرِّف بالتخصصات التقنية والمهنية التي تُدرِّب عليها الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة، وتعزز التواصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتذلل العوائق التي تواجه قطاعات التوظيف وتفعيل التواصل الإلكتروني بين مراكز التنسيق الوظيفي وقطاعات الأعمال.

وأشار إلى قيام منشآت التدريب التقني بفتح أبوابها لذوي الهمم لتعزيز إمكانات الوصول الشامل, وهو ما يعني العمل على استحداث برامج وآليات جديدة لتوظيفهم وتوفير بيئة تسهم في عطائهم.

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يُذكر أن اللقاء الذي يقام عن بُعد، يستقبل مسؤولي ومسؤولات الموارد البشرية بالقطاع الخاص بمحافظات منطقة مكة المكرمة عبر التسجيل من خلال الرابط: https://cutt.us/VRcvC.

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