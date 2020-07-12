شاهد.. الصحة تودع أحد الأطباء المتوفين بسبب كورونا بمقطع مؤثر

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

ودعت وزارة الصحة، أحد الأطباء المتوفين جراء فيروس كورونا “كوفيد 19″، بمقطع مؤثر.

وعددت وزارة الصحة من خلال مقطع فيديو، مناقب طبيب رحل قبل نحو أسبوع؛ جراء إصابته بفيروس “كورونا المُستجد”.

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ونوه إلى أن الراحل كان يرفض الحصول على إجازة مرضية ويعرف عنه التواضع مع المرضى، كما كان شجاعاً في مواجهة الفيروس منذ الأيام الأولى لظهوره بالمملكة، مبيناً أن زملاءه بالعمل لا يصدقون رحيله حتى الآن.

يذكر أنَّ وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل (2994) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2370) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (229,480) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (165,396) حالة، بينما تم تسجيل 30 حالة وفاة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

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