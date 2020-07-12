محمد بن مسعود - الدمام - عدد من الدول وافقت عليه منها الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون أعراضاً شديدة. يُشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا.فيروس كورونا الجديد أستراليا توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-12 أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون أعراضاً شديدة. Advertisements يُشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا. 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:35 AM عدد من الدول وافقت عليه منها الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة عدد من الدول وافقت عليه منها الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة أعطت السلطات الصحية الأسترالية موافقة أولية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون أعراضاً شديدة. يُشار إلى أن عدداً من الدول وافقت على استخدام هذا العقار للعلاج من فيروس كورونا، ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا. ، أستراليا توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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