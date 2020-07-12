شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني عن ارتفاع الحرارة ونضج التمور: " الله يستر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، النتائج المترتبة على استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني: " الله يستر، إن استمرت الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق أيام أكثر هذا يعني نضج التمور بشكل يفوق ما يتطلبه السوق المحلي " .

وأضاف: " هذا ليس في صالح المزارع -بإعتبار كثرة العرض وقلة الطلب- وليس في صالح المستهلك بإعتبار قصر فترة الخراف او الرطب، ومعروف ضرر شدة الحر على الإنسان والحيوان والنبات.