الأمير تركي بن طلال للإعلاميين: كونوا عيني في الميدان وانتقدوني إذا وجدتم أي خطأ (فيديو)

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طلب أمير عسير الأمير تركي بن طلال من الإعلاميين في المنطقة مساعدته في عمله بأن يكونوا عينا له على أرض الميدان والعمل.

وقال في لقاء جمعه معهم: “أطلب منكم يا إعلاميين أن تكونوا عيني، اذهبوا للميدان وانظروا هل الأهداف التي وضعناها يتم تحقيقها أم لا، وإذا فيه شيء جيد قولوا (برافو).. وإذا كان هناك شيء خطأ انتقدوني لكي أعمل على إصلاحه”.