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أطلق مواطن بمنطقة القصيم مبادرة اجتماعية للتأكيد على أهمية “بر الوالدين”. Advertisements وقرر المواطن فتح منتجعه الخاص للزوار مجاناً لمدة 3 أيام، شريطة أن يحضر الزائر معه أحد والديه أو كليهما. ويوجد في المنتجع الذي سيفتتحه صاحبه مجاناً ابتداءً من غدٍ الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، حيوانات وبحيرات وأشجار متنوعة.





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كانت هذه تفاصيل خبر شرط حضور الوالدين.. مواطن بالقصيم يفتح منتجعه مجاناً للزوار ثلاثة أيام (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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