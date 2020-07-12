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نشر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، صوراً لتطورات حالة طبية لشخص تعرّض لجلطة حادة في القلب جراء تناوله التدخين بشراهة. وقال النمر إنه تمت معالجة الجلطة الحادة والشريان التاجي للمريض الذي يبلغ من العمر 50 عاماً؛ والتي تسبب فيها تناوله 4 بكتات سجائر يومياً.





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كانت هذه تفاصيل خبر جلطة حادة في القلب لشخص خمسيني.. والطبيب المعالج: السبب 4 “بكتات” سجائر يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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