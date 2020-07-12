السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد



جوهانسبرج 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا اليوم السبت إصابة 13 ألفا و 497 حالة اصابة جديدة بفيروس

وكان أكثر من ثلث حالات الاصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.

// انتهى //

05:46ت م

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جوهانسبرج 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا اليوم السبت إصابة 13 ألفا و 497 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 264 الفا و 184 شخصا من بينهم 3971 حالة وفاة.وكان أكثر من ثلث حالات الاصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.// انتهى //05:46ت م0171

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