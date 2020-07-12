السعودية اليوم / تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس "

وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 833 تحليًلا مخبريًا، وذلك بالتزامن مع تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2160 شخصًا.

وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس، ليصبح عدد المتوفين 147 شخصًا، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في الرابع عشر من شهر مارس الماضي.

// انتهى //

02:35ت م

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نواكشوط 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5275 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 833 تحليًلا مخبريًا، وذلك بالتزامن مع تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2160 شخصًا.وتحدث عن تسجيل حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس، ليصبح عدد المتوفين 147 شخصًا، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في الرابع عشر من شهر مارس الماضي.// انتهى //02:35ت م0168

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