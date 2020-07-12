شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الملف الإلكتروني في 10 مستشفيات بحائل والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، عبر الاتصال المرئي، أمس الأول، نظام الملف الطبي الإلكتروني بمستشفى حائل العام، والذي يشمل 10 مستشفيات بالمنطقة تكتمل خلال الأشهر القادمة، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الصحة د. توفيق الربيعة، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة د. حمود الشمري.

ويهدف النظام إلى تحويل جميع ملفات المرضى وإجراءاتهم الطبية إلى تعاملات إلكترونية بالكامل، دون الحاجة للملف الورقي نهائيًا.

ونوّه أمير حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - لتطوير وتنمية مناطق المملكة وتكامل الخدمات الصحية فيها، مشيدًا سموه بجهود وزير الصحة وزملائه بالوزارة، وفي الشؤون الصحية بالمنطقة، ومتطلعًا للمزيد من الجهود لخدمة المرضى وتطوير الخدمات الطبية إلى أعلى مستوى.

وأوضح وزير الصحة، أن الملف الإلكتروني سيسهم في تطوير عمل المنظومة الصحية وتجويدها في 10 مستشفيات بالمنطقة، ويساهم في تقديم خدمات صحية أفضل، ويساهم في المحافظة على البيانات الصحية والاستفادة منها في كافة المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني سيقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين والمقيمين، ويعزز الاستفادة من الموارد الصحية المتاحة.

واختتم الدكتور الربيعة كلمته بتقديم الشكر لسمو أمير منطقة حائل، وسمو نائبه؛ على متابعة سموهما، ودعم جهود التطوير للمرافق الصحية، مشيدًا بجهود مساعديه في الوزارة، وفي منطقة حائل، الذين أسهموا في تواصل أعمال التطوير وتصاعدها، مؤكدًا أن عجلة العمل تسير إلى الأمام، والتطلعات ما زالت تأمل في كل ما يحقق تطورًا صحيًا أشمل وأكمل.