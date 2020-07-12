شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 60 ألف متر أراض حكومية بسراة عبيدة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، عدداً من التعديات على أراض حكومية مساحاتها 60 ألف متر مربع. وجاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، تعديات على أراضٍ حكومية بقرية الفرحة التابعة للمحافظة، عبارة عن عقوم ترابية وغرف وخزان وشبوك ومسوحات، وأُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، وتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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