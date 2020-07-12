شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط فرز بصري بجوامع الجوف والان نبدء بالتفاصيل

تواصل فرق التطوع التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إقامة نقاط الفرز في جوامع المنطقة.

وقدّمت الفرق في عدد من جوامع مدينة سكاكا ومحافظة القريات وطبرجل خدمات الفحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات لرواد الجامع، حرصًا على سلامة المصلين ومساعدتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة المصلين بتطبيق التباعد الجسدي وتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات.

وتأتي مبادرة الهيئة حرصًا منها على تقديم الخدمات الاحترازية كافة، والتي تحد من انتشار هذه الجائحة حرصًا على سلامة المصلين أثناء صلاة الجمعة.