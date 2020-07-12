شكرا لقرائتكم خبر عن 2370 متعافيا من كورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، مقابل 2370 حالة تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة بالمملكة 229.480 حالة، بينها 61.903 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2230 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 165.396 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 2181 حالة وفاة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: الرياض 285 والهفوف 226 وجدة 221 والدمام 211 والمبرز 158 والطائف 152 ومكة المكرمة 88 والقطيف 86 وحائل 78 والمدينة المنورة 77 وحفر الباطن 72 وعرعر 66 وخميس مشيط 62 وأبها 51 وتبوك 50 وينبع 49 ونجران 48 والخبر 45 وسكاكا 44 وبريدة 43 وبقيق 43 ومحايل عسير 42 وأحد رفيدة 35، وادي بن هشبل 29 والظهران 29 وصبيا 27 ورجال ألمع 26 وأبوعريش 26 والجفر 25 وبيش 23 وعنيزة 22 والجبيل 21 والسليل 20 والنماص 19 ورأس تنورة 18 وصفوى 17 وعيون الجواء 16 والقنفذة 14 حالة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا»، كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء الكمامة، سواء كانت طبية، أو قماشية، أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو الاستفسار، أو الاستشارة الاتصال برقم مركز «937» على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.