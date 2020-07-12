محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للتخطيط والتطوير، العميد عبدالله بن عبدالرحمن البراك، إلى رتبة لواء. وعبَّر اللواء البراك عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. ويعدُّ اللواء "البراك" من الكفاءات المتميزة التي قدَّمت الكثير في مجال عملها. "البراك" لرتبة لواء بشرطة الشرقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-11 صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للتخطيط والتطوير، العميد عبدالله بن عبدالرحمن البراك، إلى رتبة لواء. وعبَّر اللواء البراك عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. ويعدُّ اللواء "البراك" من الكفاءات المتميزة التي قدَّمت الكثير في مجال عملها. Advertisements 11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 11:30 PM صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للتخطيط والتطوير، العميد عبدالله بن عبدالرحمن البراك، إلى رتبة لواء. وعبَّر اللواء البراك عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. ويعدُّ اللواء "البراك" من الكفاءات المتميزة التي قدَّمت الكثير في مجال عملها. ، "البراك" لرتبة لواء بشرطة الشرقية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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