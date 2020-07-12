ضبط مستودع مخالف للمياه الصحية بعتيبية مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعًا عشوائيًا مخالفًا تابعًا لأحد مراكز التسوق ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر خضر آل زيد، أن المستودع العشوائي يُخزّن بداخله عبوات المياه الصحية في بيئة غير آمنة ومخالفة للاشتراطات الصحية.

وأكد آل زيد، على أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرة 250 لترًا، وإتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

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