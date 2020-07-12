229 مليون ريال تكلفة تطوير الواجهة البحرية بطول 2.8 كيلو متر في جدة

ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030 ومبادرة أنسنة المدن
كشفت أمانة محافظة جدة، عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229 مليون ريال بطول 2,8 كيلومتر، الذي يهدف إلى تطوير ما يزيد عن 180 ألف متر مربع بمنطقة المشروع.
ويأتي المشروع ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.
ووُقِّع العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية لتطوير الواجهة البحرية؛ حيث تصل مدة تنفيذ المشروع إلى ٣٠ شهرًا؛ حيث سيُعاد تنفيذ الطريق وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير ومجسمات وخدمات متنوعة تتوافر فيها العناصر الذكية وشاطئ رملي للسباحة ومناطق استثمارية.
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