السعودية اليوم / مصر تسجل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 923 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 81158 حالةً، من ضمنهم 23876 حالةً شُفيت، و 3769 حالة وفاة.

// انتهى //

23:48ت م

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القاهرة 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 67 حالة وفاة.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 81158 حالةً، من ضمنهم 23876 حالةً شُفيت، و 3769 حالة وفاة.// انتهى //23:48ت م0156

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