السعودية اليوم / سويسرا تسجل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



جنيف 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت سويسرا 108 حالات إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية اليوم، أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة، ليستقر بذلك إجمالي عدد الوفيات عند 1686 حالة وفاة.

// انتهى //

22:28ت م

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جنيف 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت سويسرا 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الحالات المؤكدة فيها إلى 32798 حالةً.وذكرت وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية اليوم، أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة، ليستقر بذلك إجمالي عدد الوفيات عند 1686 حالة وفاة.// انتهى //22:28ت م0146

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