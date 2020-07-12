السعودية | مصادر إعلامية : تقرير للكونجرس يكشف انتهاك الجزيرة ووكالة الأنباء القطرية للقوانين الأمريكية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصادر إعلامية : تقرير للكونجرس يكشف انتهاك الجزيرة ووكالة الأنباء القطرية للقوانين الأمريكية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:49 صباحًا, 12 يوليو 2020 م
المناطق _ وكالات
كشفت مصادر إعلامية عن تقديم تقرير للكونجرس الأمريكي، يكشف فيه وكالة الأنباء القطرية المملوكة للدولة التي تزود أنباء الشرق الأوسط باللغة الإنجليزية لملايين القراء، متهمة بانتهاك قوانين الشفافية الأمريكية في تقرير صادر عن عضو سابق في الكونغرس الأمريكي وأيدته الإمارات العربية المتحدة.
ونقطة الخلاف الرئيسية في التقرير هي أن الجزيرة رفضت الكشف عن علاقتها بالعائلة المالكة القطرية، وهو ما يتعارض مع قانون الولايات المتحدة، ويزعم التقرير الصادر في 6 يوليو من قبل النائبة السابقة ايلاينا روس ليهتينين أن الوكالة المملوكة لقطر تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للكشف بشكل دوري عن علاقتهم مع المدير الأجنبي. وفي إطار هذا التأكيد، اتهمت ليتينين، التي ترأست لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من 2011-2013، الجزيرة بالعمل كوكيل لم يكشف عنه للحكومة القطرية، ووفقًا للتقرير الذي أقرته الإمارات، انتهكت الجزيرة تلك القوانين
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