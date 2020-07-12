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سجلت تركيا اليوم (السبت)، 1.016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 211.981 حالة.
وأضاف "قوجة" أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5.344 شخصًا، إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يستمر في استهداف الأتراك .. إصابة 1.016 شخصًا خلال يومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-11
سجلت تركيا اليوم (السبت)، 1.016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 211.981 حالة.
وأضاف "قوجة" أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5.344 شخصًا، إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:07 PM
تسجيل 21 وفاة جديدة
سجلت تركيا اليوم (السبت)، 1.016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 211.981 حالة.
وأضاف "قوجة" أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5.344 شخصًا، إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
، "كورونا" يستمر في استهداف الأتراك .. إصابة 1.016 شخصًا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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